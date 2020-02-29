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بدء حفل إطلاق دراسة "العلاقات المصرية الأفريقية" لـ معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم

السبت 29/فبراير/2020 - 03:44 م
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جانب من بدء الحفل
جانب من بدء الحفل
ميسون أبو الحسن - إسماعيل منطاوي
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تصوير: مصطفى الديب- بلال أحمد

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل إطلاق "دراسة العلاقات المصرية الأفريقية - مسار وتحديات"، التي أعدها معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، بعمادة الدكتور عدلي سعداوي.

ويطرح الحفل جلسات نقاشية حول كيفية العمل الجماعي الأفريقي، والتعاون على المستوى الثنائي، ودور مصر في المرحلة القادمة، وأهم ما يمكن التركيز عليه، والربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2063 الأفريقية، والتحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيفية التغلب عليها.

ويتضمن الحفل عدة جلسات وحلقات نقاشية مفتوحة؛ حيث تعرض الجلسة الأولى الكلمة الافتتاحية ونتائج الدراسة، ويشارك بها الدكتور علي سعداوي عميد المعهد، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة، والتي تعرض أهم نتائجها.

وتناقش الجلسة الثانية "ماذا بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي"، والتي يديرها الدكتور مصطفى الفقي، وتدور حول المحاور الآتية:
1- العمل الجامعي الأفريقي كيف يكون.
2- التعاون على المستوى الثنائي.
3- دور مصر في المرحلة القادمة وأهم ما يمكن التركيز عليه.
4- الربط بين خطط التنمية المصرية وخطة 2036 الأفريقية.
5- التحديات التي تواجه حركة مصر في أفريقيا وكيف يمكن التغلب عليها.

وقال الدكتور عدلي سعداوي عميد المعهد، إن هذه الدراسة هي باكورة جهد مضت فيه القيادة السياسية المصرية نحو مستقبل أفضل لدول القارة، واستكمالًا لمسيرة ريادة مصر أفريقيا، لافتًا إلى أن إسهامات مصر لا تقتصر فقط على فترة رئاستها، ولكنها ممتدة على كافة الحدود، التي لا تترك بابا إلا وتطرقه، في سبيل دعم شعوب وحكومات الدول الأفريقية، لتحقيق مناخ مستقر على كافة المستويات، يضعها في مارثون الدول المتقدمة.

وأضاف أن أفريقيا هي شريان الحياة النابض لشعوب الأرض؛ نظرًا لما تملكه من ثروات مائية، وثروات طبيعية، وأراض خصبة، مهيئة لتحقيق نهضة زراعية عالمية، فضلًا عن استغلال الظروف المناخية المشمسة في توليد الطاقة.

وأكد عميد المعهد، أن الدراسة تعد هي الشاملة، لمناقشة موقف دول الجوار، وتهديدات الأمن القومي، وبحث التغيرات المناخية، وتطور آاليات صناعة اتخاذ القرار، ومناقشة معوقات التقدم، والتحديات الداخلية، وأيضًا التطرق البحثي على الصعيد التجاري والمصرفي، والثقافي والإعلامي.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عدلي سعداوي طلبة عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى الفقي رئيس فريق إعداد الدراسة، والدكتورة أماني الطويل محرر الدراسة.
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