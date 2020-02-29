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أستاذ أمراض صدرية: طبيعة المناخ في مصر تحد من انتشار كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 03:46 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور علي غراب، أستاذ الأمراض الصدرية بمعهد ناصر، إن فيروس كورونا يشبه الأنفلونزا العادية والموسمية، وينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، ويعيش في الجو وينتقل عن طريق ملامسة الأسطح في المستشفيات ووسائل النقل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن غسل الأيدي بالماء والصابون العادي يتسبب في إزالة 99% من الفيروس، مناشدًا من يعاني من أعراض البرد أن يلزم المنزل والفراش ويكثر من تناول المشروبات الساخنة، وحال ظهور أعراض غير مألوفة مع دور البرد العادي، فعلى المريض أن يتجه لأقرب طبيب أو مستشفيات الصدر لتوقيع الكشف الطبي عليه. 

وتابع مدير عام المستشفيات التعليمية، أن مصر لا يوجد بها إصابات بفيروس كورونا حتى الآن، وليس هناك تسجيل لإصابات بفيروس كورونا حتى الآن بمستشفيات الصدر، مناشدًا المواطنين بالبعد عن المناطق المزدحمة، والحفاظ على مسافة متر ومتر ونصف أثناء الحديث مع مريض البرد، مشددًا على أن طبيعة المناخ في مصر التي تعتبر من المناطق الحارة، تساهم في الحد من انتشار الفيروس، معقبًا: "الأيام الماضية الطقس كان حار، وربنا حفظ مصر حتى في البرد بقي الجو حر ولم ينتشر الفيروس بمصر ". 
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الكلمات المفتاحية

مستشفيات كورونا أمراض إصابات كورونا

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