أستاذ أمراض صدرية: طبيعة المناخ في مصر تحد من انتشار كورونا

قال الدكتور علي غراب، أستاذ الأمراض الصدرية بمعهد ناصر، إن فيروس كورونا يشبه الأنفلونزا العادية والموسمية، وينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، ويعيش في الجو وينتقل عن طريق ملامسة الأسطح في المستشفيات ووسائل النقل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن غسل الأيدي بالماء والصابون العادي يتسبب في إزالة 99% من الفيروس، مناشدًا من يعاني من أعراض البرد أن يلزم المنزل والفراش ويكثر من تناول المشروبات الساخنة، وحال ظهور أعراض غير مألوفة مع دور البرد العادي، فعلى المريض أن يتجه لأقرب طبيب أو مستشفيات الصدر لتوقيع الكشف الطبي عليه.



