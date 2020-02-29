تصريحات مثيرة من رينيه فايلر قبل ساعات من لقاء صن داونز

اعترف رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي بصعوبة مباراة صن داونز الجنوب إفريقي اليوم في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال فايلر لصحيفة "La Derniere Heure" البلجيكية أن الأهلي يقدم مستوى مميزًا في المباريات الماضية لكنه لم يتوج بلقب الدوري المصري حتى الآن مشيرًا إلى أنه راض عن الفترة التي قضاها مع القلعة الحمراء هذا الموسم.

وأشار إلى أن خسارة الأهلي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك بركلات الترجيح جاءت بطريقة مثيرة رغم أن فريقه لعب مباراة جيدة.

وأوضح أنه يسعى للفوز على صن دوانز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لإعادة الفريق لمنصة التتويج بعد مرور 7 سنوات دون الفوز باللقب القاري.