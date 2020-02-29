ظل الوزير.. حكايات لم تنشر من قبل عن رجال فى الحكومة لا يعرفهم الإعلام.. تمر القرارات من خلالهم.. ويحركون الكواليس

العدد الورقي - مصطفى يسرى - عادل خشبة - محمد صلاح الحج - رحاب جمعة



موظفو التعليم يلقبون حبيبة عز بـ«الرجل الثانى»





عبدالفتاح رفيق وزير الكهرباء فى زياراته الخارجية





شرف يشارك فى إبرام اتفاقيات الصوامع









فى كل وزارة من وزارات الدولة مسئول يلازم الوزير كظله، تسند له الملفات المهمة حتى لو كانت خارج اختصاصاته المعلنة، ويشرف على تنفيذ المشروعات المختلفة، ويتخذ القرارات رغم إعلانها على لسان الوزير، أو عبر بيانات تسند لإدارة الإعلام بكل وزارة، بعض هؤلاء المسئولين لا يحبون الظهور فى وسائل الإعلام بالمرة، لكنهم يحركون جميع الخيوط فى الكواليس.





1- حبيبة عز





مستشارة الوزير للتعليم الفنى





لا يتحرك وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بدون حبيبة عز، رغم كونها مستشارته بملف التعليم الفنى إلا أنها تلازمه مع كل إجراء مهم، ولا يغادر البلاد بدونها، تعتبر ظله المتحرك، وبحسب المعلومات فقد سافرت معه إلى لندن مرتين، وإلى الإمارات، وغيرها من السفريات الخارجية، ومع ذلك لا تظهر فى أى مؤتمرات صحفية تعقدها الوزارة نهائياً، حتى لو كانت تتعلق بالتعليم الفنى، كونها تعشق العمل فى الظل.





ويمكن وصف علاقتها بالإعلام بأنها علاقة طردية تماماً، فهى ترفض الحديث فى وسائل الإعلام، أو الظهور فى اللقاءات التليفزيونية، وباستثناء بعض البيانات التى تحمل اسمها، فليس لها أدنى علاقة بالإعلام.





ويطلق عليها العاملون فى «التعليم» الرجل الثانى فى الوزارة، لتشعب علاقتها بصورة كبيرة، وقد رافقت الوزير فى جميع مؤتمرات الشباب، دون غيرها من المسئولين بالوزارة.





2- خالد شرف





مساعد وزير التموين للتنمية الإدارية





يتصدر مشهد الإدارة بوزارة التموين، خالد شرف مساعد الوزير الدكتور على المصيلحى للتنمية الإدارية، وكان قبل ذلك رئيس قطاع التنمية الإدارية بالوزارة، ورغم أن عمره لا يتجاوز الـ 50 عاماً إلا أن تغلغله فى الإدارات أكثر من غيره من مساعدى الوزير ومستشاريه ومديرى العموم ورؤساء مجالس الشركات القابضة، لافتاً للانتباه، فهو أول الحاضرين مع الدكتور على مصيلحى فى جميع الاجتماعات الخاصة بهيئة السلع التموينية، وكذلك المسئول الأول عن قطاع التنمية الإدارية، ومن يدير ملفات مكاتب التموين، وظهر ذلك عند إسناد مهام اختيار من يتولى تدريب الموظفين الذين سينتقلون للعمل بالعاصمة الإدارية.





ووصل نفوذ «شرف» للقمة بعد أن شارك الوزير فى إبرام اتفاقيات الصوامع والمناطق الاستراتيجية، كما أنه يحضر ويدير جميع اجتماعات الشئون الإدارية والمالية، وظهر ذلك فى الاجتماعات الخاصة بقطاع التنمية الإدارية، وعند مناقشة ملف الدعم وسبل ترشيده، وكذلك عند التنسيق بين وزارة التموين والإنتاج الحربى فى تنقية البطاقات التموينية، ويسند إليه جزء كبير من اتخاذ القرار حتى أصبح ظل الوزير فعلياً ويشاركه زياراته لمشروعات الوزارة بالمحافظات والقاهرة الكبرى.





ومن المشروعات المسندة لخالد شرف، تطوير مكاتب التموين وإبرام اتفاقيات التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والمسئول عن الأمور المالية والمحاسبية بحكم خبرته كرئيس سابق للإدارة المركزية ورئاسته للشئون المالية.





3- نيفين النحاس





الصديقة المقربة لوزيرة الصحة وذراعها اليمنى





ترافق نيفين النحاس وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى كل لقاءاتها وجولاتها وتنقلاتها داخل مصر وخارجها، وتقلدت عدة مناصب بالديوان العام لوزارة الصحة، وتعتبر الصديقة المقربة للوزيرة وذراعها اليمنى، ولا تخطو خطوة بدونها.





وهى طبيبة صيدلانية تربطها بوزيرة الصحة صداقة قوية منذ كانتا تعملان معا فى مستشفى 57357، وحالياً هى مديرة المكتب الفنى وحلقة الوصل بين المواطن وجميع القيادات بوزارة الصحة، وهو من المناصب التى تحتاج لتفرغ كامل كونه يتعلق بمتابعة المشكلات التى يتعرض لها المواطن مع أى قيادة بالقطاع الصحى.





المنصب الثانى هو معاون الوزير لشئون التأمين الصحى الشامل، ومنذ توليها الملف وهى تتحدث عن مشروع التأمين الصحى بجميع الصحف، وينصب كل اهتمامها بهذا المشروع القومى، ولها الكثير من التصريحات حول أعداد المستفيدين ومتابعتها الدقيقة للملف، والمنصب الثالث الذى تتولاه هو مدير المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.





واعتادت الوزيرة أن تكون نيفين النحاس رفيقتها فى جميع لقاءاتها وجولاتها داخل مصر، أو فى لقاءاتها مع المسئولين الأجانب بديوان عام الوزارة، كما كانت تحرص الوزيرة على اصطحابها فى الزيارات الخارجية، ومن أبرزها المؤتمر السنوى لهيئة الخدمات الصحية البريطانية فى سبتمبر الماضى، وكانت ضمن الوفد المرافق لـ«زايد» فى زيارة جنيف فى مايو 2019 لحضور اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، وأيضا خلال زيارة جامعة هارفارد قبل شهر لبحث سبل التعاون فى تدريب الأطباء المصريين، ورغم ذلك لا يوجد صور تجمع الوزيرة ونيفين النحاس معًا.





وعلى عكس السائد داخل وزارة الصحة من تحجيم لدور القيادات، نجد أن الدكتورة نيفين النحاس من المسموح لهم بالتواصل الإعلامى والإدلاء بالتصريحات الصحفية.





ورشحتها الوزيرة منذ شهر تقريباً لجوائز الدولة التقديرية (جائزة النيل) التى تعتبر الأعلى قيمة مادية (400 ألف جنيه) بالإضافة لميدالية ذهبية، وتمنح للشخصات البارزة فى كل المجالات، وقالت الوزيرة حينها إنها «ترشح الدكتورة نيفين للحصول على جائزة الدولة التقديرية لكم الجهود التى تبذلها لتحقيق التفوق فى القطاع الطبى».





4- أسامة مبارز





وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى





يعتبر أسامة مبارز وكيل وزارة البترول للمكتب الفنى، الذراع اليمنى للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فهو دائم التواجد فى جولاته الخارجية والداخلية، وهو يتمتع بمهارات وثقل كبير، بالإضافة لإجادته لأكثر من لغة.





كما يشارك « مبارز» بدور كبير فى مشروع تطوير وتحديث القطاع، بالإضافة لمشروع برنامج إعداد القيادات الشابة، وذلك فى إطار خطة الوزارة للدفع بكوادر شبابية خلال الفترة المقبلة لتولى مناصب قيادية.





ويلعب وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى دوراً كبيراً فيما يخص مراسم توقيع الاتفاقيات وأيضاً المؤتمرات الكبرى، ويعد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول الذى عقد للمرة الرابعة منذ أيام بالقاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورؤساء الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف، وغيرها.





وشارك فى عدد من المؤتمرات الدولية ممثلا لمصر، آخرها المؤتمر الدولى الذى استضافته مدينة نابولى الإيطالية فى الفترة من 15 إلى 16 مايو الماضى، ويتعلق بآفاق استخدام الغاز المسال فى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وشرق المتوسط.





5- على عبدالفتاح





ظل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة





يعتبر الدكتور على عبدالفتاح، وكيل أول وزارة الكهرباء لقطاع مكتب الوزير «ظل» الوزير الدكتور محمد شاكر، والذى يُعتمد عليه فى كل صغيرة وكبيرة، كما يتابع ملف شكاوى المواطنين، والتواصل مع جميع رؤساء الشركات، وتقديم تقرير دورى عن سرعة الرد على الشكاوى، ويحرص وزير الكهرباء على تواجده خلال بعض السفريات، وآخرها منذ أسبوعين عندما اصطحبه لدولة الكونغو، وتأتى أهمية مرافقته للوزير من أن الدكتور محمد شاكر معروف عنه عدم اصطحاب أى من المسئولين بالوزارة خلال سفرياته الخارجية ترشيداً للنفقات.



