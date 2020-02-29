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إحالة إلهامي عجينة للجنة القيم بمجلس النواب

السبت 29/فبراير/2020 - 03:34 م
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النائب إلهامي عجينة
النائب إلهامي عجينة
العدد الورقي - أحمد عبد الجليل
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أحالت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، النائب إلهامي عجينة للجنة القيم دون الإعلان عن تفاصيل وأسباب هذا الإجراء، والذى يترتب عليه وقوع جزاء حال إدانته، واكتفى مكتب المجلس ببيان لم يتعد عدد كلماته 63 كلمة أعلن فيه إحالة النائب إلى لجنة القيم.

وجاء فى البيان أن هيئة المكتب استمعت لعجينة للنظر فى الشكاوى المقدمة ضده، وتوجيه عدة أسئلة إليه وإحالته إلى لجنة القيم بعد الاستماع له.

ويعتقد البعض أن أزماته المتكررة التى أثارت الرأى العام طوال السنوات الأربع الماضية هى السبب الرئيسى، ومن بينها مطالبته لزميلاته النائبات بارتداء ملابس محتشمة، ومنع القبلات بين النواب، وتأييده لختان الإناث، ووصمه للرجل المصرى بأنه يعانى من ضعف جنسى، إضافة لإطلاقه مبادرة كشوف العذرية.

ورغم أن ملف عجينة ملىء بالتصريحات المثيرة للجدل، إلا أن السبب الرئيسى لإحالته للجنة القيم – بحسب ما كشفه لنا عدد من النواب- يرجع لشكوى من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قدمتها للدكتور على عبد العال، إثر قيام عجينة بافتعال أزمة داخل ديوان الوزارة مع عدد من الموظفين أثناء عدم وجودها، وشنه هجوما عنيفا ضدها فى غيابها بشكل لا يليق، بسبب عدم الانتهاء من بعض الطلبات الخاصة به.

وشهدت الأيام الماضية واقعة أخرى، حيث اقتحم عجينة جمعية النخيل بالقاهرة الجديدة، وكسر الباب وتعدى على مدير الأمن بها بالضرب والسب والقذف، كما قام بتكسير البوابة المخصصة للنقل الثقيل، وإصراره على إدخال مواد بناء مخالفة بصحبة عدد من المقاولين، وذلك رغم وجود قرارات صادرة من جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإزالة تلك المخالفات.

كان الدكتور على عبد العال، قد قال فى إحدى جلسات مجلس النواب، إن النائب إلهامى عجينة تكررت مشاكله، بعد أن ذهب إلى وزارة الصحة وتسبب  فى مشكلة، مطالباً إياه بمغادرة مقر الوزارة خلال 5 دقائق، على أن تتم إحالته إلى مكتب المجلس إذا لم يلتزم بالقرار.
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