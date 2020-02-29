بومبيو يصل إلى الدوحة لتوقيع اتفاق السلام مع طالبان

وصل وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، إلى الدوحة، اليوم السبت، ليشهد اتفاقًا لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.



ووصل بومبيو إلى العاصمة القطرية على متن طائرة قادمة من واشنطن بعد إعادة التزود بالوقود في ألمانيا، وفقًا لوكالة رويترز.



ومن المقرر عقد حفل التوقيع بين الولايات المتحدة ومقاتلي طالبان الإسلاميين في الدوحة بعد ظهر اليوم السبت.

صرح مسؤولون من حركة طالبان، اليوم السبت، أن وفدًا يضم 31 عضوًا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لسحب القوات الأمريكية قد ينهي الحرب في أفغانستان.



وتستعد الولايات المتحدة وحركة طالبان في أفغانستان لتوقيع اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية مايك بومبو الذي يعد جزءًا من مسعى أوسع للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب أمريكية.



ومن المقرر عقد حفل التوقيع بين الأطراف المتحاربة في العاصمة القطرية الدوحة.



وقد تكون صفقة اليوم هي الخطوة الأولى نحو إعادة تحديد مستقبل أفغانستان، حيث من المقرر أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاقية ويمهد الطريق لتسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة.



وبموجب الاتفاق، تريد طالبان الإفراج عن 5000 مقاتل من السجون التي يديرها الأفغان، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأفغانية ستوافق على ذلك.



وأعلن بعض كبار قادة طالبان الذين وصلوا إلى الدوحة لحضور مراسم التوقيع إنهم سيضمنون قبول الحكومتين الأمريكية والأفغانية جميع الشروط التي وضعتها المجموعة التي تسيطر على حوالي 40٪ من أفغانستان، وفقًا لمسؤولي الدفاع الأفغان.

