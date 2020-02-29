منتحل صفة خبير مكافحة الإرهاب يدعو لدورة تدريبية أربعة أيام بـ 3000 جنيه

يصدر كارنيهات تحت اسم "أكاديمية الظل" ولوجو شبيه بأفراد داعش الملثمين





أصبح النصب وسيلة شائعة للبعض لتحصيل الأموال من المواطنين الأبرياء ممن يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية أو الوظيفية، إلا أن النصب أصبح يتم من خلال أشخاص يعتمدون على مسميات وظيفية، وينتحلون صفة شخصية أمنية حتى يكونوا مصدر ثقة للمواطنين الراغبين فى الحصول على خدمات أو منتجات أو دورات، كما أصبح شائعاً الآن أن يكون النصب شاملا إصدار شهادات وبطاقات وظيفية أيضاً، ومن ضمنها «أكاديمية الظل» التى فعلت إعلاناً ممولاً على صفحة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لشخص يدعى أنه خبير فى مكافحة الإرهاب إلى جانب عمله بجهة أمنية.





بحثت «الفجر» عن محتويات الصفحة وصاحبها فوجدت مجموعة من المقاطع المصورة لشخص فى غرفة ضيقة يدرب شخصاً آخر على مواجهة هجوم من عنصر داعشى وكيفية صد ذلك الهجوم سواء كان بالسكين أو بسلاح نارى، وتضمنت المقاطع بعض الكلمات البذيئة خلال التدريب مع المتدرب.





وتضمن الإعلان عن الدورة التى تقدمها «أكاديمية الظل» بأنها دورة دفاع عن النفس ومواجهة مخاطر، لمدة أربعة أيام بواقع مبلغ 3000 جنيه، وأن صاحبها يحصل فى نهاية الدورة التدريبية على كارنيه يحمل صفة وظيفية، وشهادات معتمدة من الأكاديمية موثقة بختم شعار النسر لجمهورية مصر العربية كما يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية على حد وصف الإعلان المذكور.





واطلعت «الفجر» على الكارنيه الذى تقدمه الدورة والأكاديمية، فوجدنا أنه يحمل اسم «أكاديمية الظل» وعلى يمين الكارنيه شعار لشخص ملثم ومسلح يشبه عناصر داعش الإرهابية، إلى جانب صورة العضو، وبياناته من رقم قومى، وحمل الكارنيه صفة «منسق علاقات أمنية» لحامله، كما شمل ختماً للأكاديمية وتوقيع صاحبها تحت اسم القائد «مصطفى الشاذلى»، أما ظهر الكارنيه فتضمن جملة «يرجى من الجهات المختصة تسهيل مهمة حامله».





أما الشهادة التى تصدرها «أكاديمية الظل» فحملت نفس الشعار لشخص ملثم، وحملت جملة متضاربة فى الاختصاص والمجال وهى أن صاحبها «أتم دورة موارد بشرية فى مجال فنون الاشتباك والدفاع عن النفس» وحملت الشهادة المذكورة ثلاثة أختام لنشر الجمهورية إلا انه فى جميع الشهادات الصادرة كان مطموساً بحيث لا تستطيع قراءة الجهة الصادر عنها ختم نسر الجمهورية، إلى جانب أختام أخرى مطموسة الشكل والمصدر.





وتواصلت «الفجر» مع الرقم الموضح فى الإعلان تليفونياً لمعرفة تفاصيل أكثر عن الدورة وصاحب الإعلان، فأجابنا شخص يدعى «مصطفى الشاذلى» معرفاً نفسه لنا بـ «قائد تدريب اشتباك العمليات بقوات الصاعقة وخبير مكافحة الإرهاب والقائد العام لأكاديمية الظل»، وبدأ فى طلب معلومات شخصية لنا تشمل الاسم والسن والمؤهل الدراسى والعنوان وتوجيه بعض التعليمات لنا بخصوص حضور الدورة، وأثناء الاتصال التليفونى رفض أن نطلق عليه لقب «كابتن» مؤكداً أنه قائد تدريب اشتباك العمليات بقوات الصاعقة، وفور سؤالنا عن رتبته العسكرية لهذا المُسمى الوظيفى أعاد نفس التعريف مرة أخرى هرباً من السؤال.





وأخبرنا مسئول الأكاديمية «الظل» أن تلك الدورة التدريبية تمنحك شهادة معتمدة بختم النسر، وتؤهلك للقبول بالكليات العسكرية والشرطة، ويمكنك إرفاقها فى الملف عند التقديم لهاتين الكليتين، ليس ذلك بل إن حامل الشهادة يمكنه توثيقها من وزارة الخارجية المصرية وبالتالى يمكن العمل بها فى الدول خارج جمهورية مصر العربية.





وعند سؤالنا مسئول الأكاديمية عن مقرها، أجابنا أن مكان التدريب بجانب مول شهير بمدينة نصر.



