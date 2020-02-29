اليونان تمنع دخول 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا

منعت اليونان، اليوم السبت، 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا، من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني".

وأظهرت مقاطع مصورة الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين عند حدودها مع تركيا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيستاس، بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اليونان "واجهت (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق الحدود".

وأضاف أن محاولة "خرق الحدود" كانت من قبل أعداد كبيرة من المهاجرين، لافتا إلى أن قوات الأمن "تمكنت من التغلب عليها".

وتابع: "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا. منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا".

وكانت لقطات مباشرة لـ"سكاي نيوز"، قد أظهرت إطلاق الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع على مجموعات من المهاجرين كانت ترشقها بالحجارة عبر الحدود مع تركيا.

وظهرت في اللقطات مجموعات من الأشخاص تقذف الحجارة صوب الشرطة اليونانية من الجانب التركي للحدود، صباح السبت.