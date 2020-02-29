وزير الدولة للإعلام يدعو 'الوطنية للصحافة' لأول لقاء

دعا أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، للاجتماع الإثنين المقبل؛ وذلك للتنسيق وتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.





وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بيانًا، أشادت فيه بتعيين هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها، وتنسيق العمل وفقًا لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.





وكانت قد وضعت الهيئة خطة تطوير المؤسسات الصحفية القومية، والتي تضمنت ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة التي تمتلكها المؤسسات الصحفية القومية، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لوضع خطة لاستغلال هذه الأصول، وإنشاء صندوق مالي يكون برئاسة الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية رؤساء مجالس إدارات المؤسسة، ولا يُصرف منه إلا في إقامة مشروعات استثمارية تدر عائداً على المؤسسات الصحفية سواء في مشروعات مشتركة أو لكل مؤسسة على حدة، وكل حسب حصته.