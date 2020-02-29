Advertisements
Advertisements
Advertisements

4 مليارات دولار خسائر تجارة التجزئة بأوروبا بسبب كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
خلصت دراسة إلى أن من المتوقع أن تؤدي اضطرابات في الإمدادات ناجمة عن فيروس كورونا إلى فاقد مبيعات حجمه 3.26 مليار جنيه استرليني (حوالي 4.24 مليار دولار) لتجار التجزئة بأوروبا في الأسابيع الستة المنتهية 20 أبريل نيسان، إذ لاتزال الصين تكافح لاستئناف الإنتاج بكامل طاقته.

يؤجج الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من جائحة مع تسجيل خمس دول يوم الجمعة ظهور أولى الحالات بها وتحذير منظمة الصحة العالمية من أنه قد يصير عالميا وإلغاء سويسرا معرض جنيف للسيارات.

وتشير التقديرات في البحث الذي أجراه وكيل الشحن الرقمي زنكارجو، ومقره بريطانيا، إلى أن التأثير التراكمي لفاقد المبيعات بالنسبة لتجار التجزئة بين التاسع من مارس آذار و20 أبريل نيسان في ألمانيا قد يتجاوز 728 مليون استرليني وأكثر من 445 مليون إسترليني في فرنسا و253 مليونا في بريطانيا، حيث من المتوقع بلوغ إجمالي الخسارة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي 3.264 مليار إسترليني.

وقالت زنكارجو إن الإلكترونيات والملابس والأثاث هي فئات السلع الثلاث الأكثر تضررا من مشكلات سلاسل الإمداد.

وقال ريتشارد فاتال المدير التجاري لزنكارجو في تصريحات لرويترز "العوامل الرئيسية للتراجع حتى الآن هي انخفاض طاقة الإنتاج (في الصين) في الوقت الذي تجد فيه المصانع صعوبة بسبب عجز في العمال وقواعد تنظيمية جديدة. لكن بينما تقترب طاقة الإنتاج من 85 بالمئة في تلك المناطق، نتوقع الآن أن ينجم الضرر عن اضطرابات النقل."

استندت زنكارجو في تقديراتها للفاقد المتوقع إلى البضائع التي نفدت بسبب عجز في الإنتاج والنقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تجارة التجزئة تجار التجزئة الاقتصاد اخبارر الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد اخبار اقتصاد مصر اليوم

أخبار تهمك

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

منذ أقل من ساعتين

مدرب برشلونة يستعين بجوارديولا في الكلاسيكو

منذ 36 دقيقة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

منذ نصف ساعة

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:43 ص

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

12:46 م

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

12:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status