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عزاء مبارك.. نجوم الفن يقدمون العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

السبت 29/فبراير/2020 - 02:19 م
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عزاء مبارك
عزاء مبارك
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أقيم عزاء مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق الـ28 من فبراير 2020، الذي أقيم بمسجد المشير طنطاوي، في منطقة التجمع بالقاهرة.

عزاء مبارك

حضر عزاء مبارك العديد من نجوم الفن والسياسة ورجال عاصروه في فترة حكمه التي انتهت في الـ11 من فبراير 2011، وغلب الزحام على مشاهدالعزاء.

الحضور في عزاء مبارك

حضر عزاء مبارك الفنان يحيى الفخراني برفقة أشرف زي نقيب الممثلين، إلى جانب عدد من المشاهير على رأسهم محمد رمضان الذي سبب زحامًا وفوضى كبيرة عقب ظهوره بالعزاء، وهنيدي، محمد فؤاد وحكيم.

الهضبة يحضر عزاء مبارك

وحرص الهضبة عمرو دياب على حضور عزاء مبارك رئيس مصر الأسبق لتقديم الواجب لنجلي الرئيس الراحل علاء وجمال، مصطحبًا دينا الشربيني التي قدمت العزاء للسيدة سوزان مبارك.

مشاهد في عزاء مبارك

حدثت العديد من المشاهد الغير لائقة خلال عزاء مبارك أبرزها تجمع بعض الحضور حول المشاهير لالتقاط السيلفي، وأبرز الوقائع عندما رد محمد رمضان على من يحاولون التقاط سيلفي معه قائلًا: " إحنا مش بنصور فيلم رجاءً احترام العزاء"، ورفض أخذ الصور.

ممثل الرئيس في عزاء مبارك

وأرسلت رئاسة الجمهورية، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، إلى عزاء مبارك لتقديم العزاء في الرئيس الراحل نيابة عن السيد الرئيس عيدالفتاح السيسي.\

عزاء مبارك وجنازة عسكرية

وتوفى الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك يوم الثلاثاء الماضي الموافق الـ25 من فبراير 2020، عن عمر يناهز الـ92 عامًا إثر تدهور حالته الصحية، وأقيمت له جنازة عسكرية وأعلن موعد عزاء مبارك الجمعة بمسجد المشير طنطاوي.


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