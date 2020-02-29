تباطؤ إنفاق المستهلكين في أمريكا خلال يناير

زاد إنفاق المستهلكين الأميركيين بأقل من المتوقع في يناير، في فقد للزخم على نحو قد يتفاقم بفعل الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي يثير موجة بيع حادة في سوق الأسهم ويجدد المخاوف من ركود.





وأظهرت بيانات أخرى تقلص عجز تجارة السلع بشكل كبير في يناير كانون الثاني، إذ تراجع كل من الواردات والصادرات،وفي الوقت الذي قد يعطي فيه تضاؤل عجز تجارة السلع دفعة للناتج المحلي الإجمالي، فإن الأمر يعتمد كثيرا على وضع الولايات المتحدة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.





وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 2.0 بالمئة الشهر الماضي، إذ قلص طقس معتدل على غير العادة لهذا الوقت من السنة الطلب على التدفئة وقلص مبيعات متاجر الملابس.





وجرى تعديل بيانات ديسمبر كانون الأول بالزيادة لتظهر ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.4 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسارعا 0.3 بالمئة لإنفاق المستهلكين في يناير كانون الثاني.



