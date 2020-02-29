Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 م
Advertisements
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف كيكي سيتين مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السابعة والعشرين من الليجا أمام ريال مدريد مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

 

وضمت قائمة برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: تيرشتيجن - نيتو.

خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.

خط الوسط: فيدال – راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.

الهجوم: ميسي – جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.

 

ويعتلي برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق نقطتين.

 

Advertisements

أخبار تهمك

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف مفاجآت صادمة في القضية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

منذ أقل من ساعتين

مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاق لسد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عقوبة جديدة على كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة العالمية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لدى "كلب"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة جاكي شان بفيروس كورونا القاتل

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خاص - نكشف قرار الخطيب ضد كهربا في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

منذ نصف ساعة

قرار جديد من الجبلاية في أزمة كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب برشلونة يستعين بجوارديولا في الكلاسيكو

منذ 35 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:10 م

كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر

عاجل.. حقيقة وفاة المشير محمد حسين طنطاوي

03:32 ص

عاجل.. تحذير أمريكي لإثيوبيا بشأن سد النهضة

10:43 ص

عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

12:46 م

قناة مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وصن داونز مجانا

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status