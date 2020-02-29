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كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة في الكلاسيكو.. ومفاجأة تظهر
السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 م
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الفجر الرياضي
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كشف كيكي سيتين
مدرب برشلونة عن قائمة فريقه المستدعاة لقمة الجولة السابعة والعشرين من الليجا
أمام ريال مدريد مساء غد الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وضمت قائمة
برشلونة 18 لاعبا جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى:
تيرشتيجن - نيتو.
خط الدفاع:
سيميدو – بيكيه – ألبا – لينجليت – أومتيتي - جونيور.
خط الوسط: فيدال
– راكيتيتش - دي يونج – أرثور – بوسكيتس - كولادو.
الهجوم: ميسي –
جريزمان – فاتي - مارتن برايثوايت.
ويعتلي برشلونة
صدارة الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه ريال مدريد بفارق
نقطتين.
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