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جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 02:17 م
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جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
محمد الصو
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بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التوافد إلى ملعب القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق خلال مواجهته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء حضور الجماهير منذ الساعات الأولى صباح اليوم، وسط تشديدات أمنية مكثفة من جانب قوات الأمن المتواجدة حول محيط الملعب لخروج المباراة بشكل آمن.

وكانت الجهات الأمنية وافقت، على رفع العدد الجماهيري من 10 آلاف متفرج إلى 30 ألف متفرج، بناءًا على طلب الأهلي نظرًا لأهمية المباراة.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي، مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
جماهير الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونز (صور)
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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي صن داونز الاهلي اخبار الاهلي

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