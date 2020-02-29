رئيس "النيابة الإدارية" يفتتح ندوة تثقيفية تحت عنوان "القيم والتقاليد القضائية"

وحاضر فيها المستشار صبري البيلي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، بحضور ١٠٠ عضو من السيدات والسادة الأعضاء مستشاري النيابة الإدارية.



ومن الجدير بالذكر أن المستشار صبري البيلي، كان قد سبق له أن تولى رئاسة النيابة الإدارية لمدة ست سنوات خلال الفترة من ١٢/ ٨/ ١٩٩١ حتى ٢٠/ ٧/ ١٩٩٧.



ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية من جهود حثيثة في إطار الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.



صرح بذلك مدير إدارة الإعلام، والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمـــد سميــر.



افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم السبت، الندوة التثقيفية التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت عنوان "القيم والتقاليد القضائية".