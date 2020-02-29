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أسهل طريقة لتحضير قالب ليزي كيك في المنزل
السبت 29/فبراير/2020 - 02:05 م
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المقادير
- بسكويت : عبوة (سادة مفتت ومكسر)
- بودرة الكاكاو : ربع كوب
- الحليب المكثّف : علبة (محلى)
- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة
طريقة التحضير
سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة.
أضيفي الكاكاو والحليب المكثف المحلى وحركي حتى يذوب الكاكاو ويصبح المزيج ناعماً.
ارفعي القدر عن النار، وأضيفي البسكويت وحركي.
بطني قالب متسطيل بورق النايلون وصبي مزيج الليزي كيك فيه وغطيه وأدخليه للفريزر لمدة 3 ساعات على الأقل.
أخرجي القالب من الفريزر وازيلي النايلون وضعي الليزي كيك في طبق وقطعيه شرائح وقدميه.
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