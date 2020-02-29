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ماليزيا تعين "ياسين ينهي" رئيسًا جديدًا للوزراء

السبت 29/فبراير/2020 - 02:06 م
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محي الدين ياسين
محي الدين ياسين
وكالات
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أعلن ملك ماليزيا، تعيين السياسي المخضرم محي الدين ياسين رئيسًا جديدًا للوزراء خلفاً لمهاتير محمد الذي استقال في 24 فبراير الجاري، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالته كرئيس للوزراء.

 

وقال القصر الرئاسي، في بيان اليوم السبت: "لا يمكن إرجاء عملية تعيين رئيس وزراء لأن البلاد بحاجة إلى حكومة من أجل خير الشعب والأمة".

 

وأنهى هذا الإعلان مرحلة حكم مهاتير محمد البالغ من العمر، 94 عامًا، كما يقلّص بشكل كبير فرص نقل السلطة لأنور ابراهيم الذي كان مقرراً أن يخلفه.

 

ويذكر أن مهاتير، عاد إلى الحكم في عام 2018 بعد 15 عاماً من تركه في أعقاب فوز ائتلاف "ميثاق الأمل" المؤلف من عدد من معارضيه السابقين بينهم أنور ابراهيم.

 

وكان مهاتير أكبر المسؤولين سناً في العالم، قد اقترح يوم الأربعاء الماضي، تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا.

 

وسيطرت العلاقات المتوترة بين ابراهيم ومهاتير على الحياة السياسية في ماليزيا لأكثر من 20 عاماً. لكن الرجلين تحالفا في عام 2018 لإسقاط رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

 

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محي الدين ياسين ماليزيا رئيس وزراء جديد

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