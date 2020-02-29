رئيس الوزراء الياباني يتعهد ببذل أقصى جهد لمكافحة فيروس كورونا

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم السبت، بأن حكومته ستبذل أقصى جهد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، مع الاعتراف بأن السلطات وحدها لا يمكنها مواجهة هذا التهديد.





وقال "آبي"، في مؤتمر صحفي بعد يومين من دعوته فجأة إلى إغلاق جميع المدارس في جميع أنحاء البلاد لأكثر من شهر: "بصراحة، لا يمكننا الفوز بهذه المعركة من خلال جهود الحكومة وحدها"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "لقد قررت أنه يجب علينا بذل كل الجهود خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين لمنع انتشار الفيروس"، معبرًا عن الثقة: "كان ذلك ممكنًا".



