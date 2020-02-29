مدرب برشلونة يستعين بجوارديولا في الكلاسيكو

حظيت جلسة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اهتمام العديد من وسائل الإعلام، خاصة وأن الجلسة جاءت عقب فوز السيتي على ريال مدريد في دوري أبطال أوربا.

وكشف مدرب برشلونة سبب جلسته مع جوارديولا قائلا : "جلسة جوارديولا؟ نتواصل دائمًا. إنه يتعامل معي بشكل ودي"، وعندما كنت في لوجو قمت بزيارته، حيث كان بيب مدربًا لبرشلونة، والأمر تكرر كذلك بعد أن أصبح يقود مانشستر سيتي.، فلدينا علاقة رائعة".

وأضاف:" أحب الدردشة مع المدربين الذين أتعرف عليهم عن طريق مشاهدة طريقة لعبهم، وبيب ظل دائمًا مرجعًا لي، وفي يوم سابق قال جاتوزو إنه تجسّس علي، وأنا أقول إنني تجسست على جوارديولا".

واختتم حديثه بالتعليق على فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في عقر داره قائلا:" قد يكون مصدر إلهام لنا، وهناك أشياء فعلها فريق جوارديولا تجذب اهتمامنا، و يمكننا الاستفادة من بعض الأمور، لكن هناك أيضًا أشياء أخرى غير مفيدة لنا".