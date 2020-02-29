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لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ

السبت 29/فبراير/2020 - 02:06 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استمر صيادو برج البرلس بكفر الشيخ، في إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، اعتراضا على قانون التأمينات الجديد، حيث رست المراكب على الميناء، وسط غصب عارم من أصحاب المراكب، مطالبين بتعديل البنود الخاصة بهم في القانون والذي تلزمهم بسداد اشتراكات مرتفعة بشكل سنوي عن كل عامل على المركب، وذلك وسط تجاهل تام من المسئولين.

كان عشرات الصيادين، قد نظموا وقفة احتجاجية، أمام جمعية الصيد الآلية، وذلك اعتراضًا على قانون التأمين الجديد الخاص بالعاملين في مجال الصيد.

وطالب الصيادون، بإلغاء إلزام صاحب كل مركب صيد بسداد قيمة الاشتراك عن العمال بواقع 15% من الحد الأدنى لأجر مضروبا في عدد العاملين من واقع ترخيص المركب مضروبا في 12 شهر سنويا، بقيمة دفع 1800 جنيه سنويا عن كل عامل على المركب، مؤكدين أنه يعد مغالاة رهيبة وإجحافا لمالك المركب الذي كان يسدد مبلغ 1300 جنيه سنويا للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحوا خلال حديثهم إلى "الفجر"، أن قانون التأمينات الجديد سيكون صاحب مركب الصيد ملزم بسداد أضعاف عشرات هذا المبلغ طبقا لعدد العمال المسجلين بترخيص المركب، الذي يبلغ الحد الأدنى له 6 عمال والحد الأقصى يتعدى 30 عامل حسب حجم وقوة المركب، حيث أن العمال على مراكب الصيد ليست ثابتة كما يقول البعض.

واستغاث الصيادون بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل وإعادة النظر في هذا القانون والذي سيؤدي إلي نتائج سلبية للغاية على قطاع الصيد، محذرين من توقف أسطول الصيد في مصر إذا تم تطبيق هذا القانون.

لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
لليوم السادس على التوالي.. استمرار إضراب صيادين كفر الشيخ
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كفر الشيخ قانون التامينات الجديد الرى إضراب الصيادين

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