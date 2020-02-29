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هذه الأشياء تجذب الرجل من النظرة الأولى

السبت 29/فبراير/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
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هناك العديد من الأمور التي تجذب الرجال نحو النساء،من أول نظره، وتتمثل في 

1- العيون تعتبر أول شيء ينظر إليه الرجال في أي امرأة؛ حيث إنها طريقة التواصل الأصدق، فالرجال يؤمنون أن العيون تتحدث عن صاحبتها.

2- تعتبر الابتسامة من أكثر العلامات التي تجذب الرجل نجو المرأة فالابتسامة الدائمة لها سحرها وتأثيرها في الرجال.

3- النساء الاتي يحرصن على جمال شعرهن حيث أن الشعر المنسدل الناعم أكثر ما يجذب الرجل للمرأة.

4- النساء اللواتي يتلكن سيقان ويلة يجذبن الرجال بشكل كبير وفقا لدراسة حديثة.

5- ينظر الرجل للملابس التي ترتديها النساء وينجذب أكثر نحو الملابس التي تليق مع الشكل والجسم.

6- يهتم الرجل ببشرة المرأة كثيرا وفي حالة طانت بشرتك جافة ينفر منك مسرعا لذا عليك الاهتمام والعناية ببشرتك من فترة لأخرى.
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