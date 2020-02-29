هذه الأشياء تجذب الرجل من النظرة الأولى

هناك العديد من الأمور التي تجذب الرجال نحو النساء،من أول نظره، وتتمثل في





1- العيون تعتبر أول شيء ينظر إليه الرجال في أي امرأة؛ حيث إنها طريقة التواصل الأصدق، فالرجال يؤمنون أن العيون تتحدث عن صاحبتها.





2- تعتبر الابتسامة من أكثر العلامات التي تجذب الرجل نجو المرأة فالابتسامة الدائمة لها سحرها وتأثيرها في الرجال.





3- النساء الاتي يحرصن على جمال شعرهن حيث أن الشعر المنسدل الناعم أكثر ما يجذب الرجل للمرأة.





4- النساء اللواتي يتلكن سيقان ويلة يجذبن الرجال بشكل كبير وفقا لدراسة حديثة.





5- ينظر الرجل للملابس التي ترتديها النساء وينجذب أكثر نحو الملابس التي تليق مع الشكل والجسم.





6- يهتم الرجل ببشرة المرأة كثيرا وفي حالة طانت بشرتك جافة ينفر منك مسرعا لذا عليك الاهتمام والعناية ببشرتك من فترة لأخرى.