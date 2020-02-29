لأول مرة.. مايا دياب تغني خليجي

كشف برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" في لقاء خاص مع مايا دياب والفنان فايز السعيد في كواليس تسجيل أغنية "لا مستحيلا" لمبادرة "صناع الأمل"، عن أن مايا ستغني لأول مرّة باللهجة الخليجية من ألحان "السعيد".





من جانبه صرح فايز السعيد للبرنامج أن الأغنية ستكون باللهجة البيضاء، أو ما يعرف باللون "الخليجي المودرن"، في خلطة موسيقية تناسب شخصية مايا دياب المتميزة. أما مايا فقالت من جانبها: "الأغنية فايزية وستكون بدون شك فايزة" في إشارة منها إلى ثقتها بنجاح التعاون الفني بينها وبين فايز السعيد.



