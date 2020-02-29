فيروس كورونا ينال من المعادن النفيسة.. والفضة تهبط 7.4%

قاد البلاديوم موجة خسائر حادة في المعادن النفيسة اليوم الجمعة، منحدرا نحو 13 بالمئة خلال الجلسة، في حين فقد الذهب 4.6 بالمئة متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو سبع سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.





وشملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1 بالمئة والفضة 7.4 بالمئة.





وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، "مستثمرون كثيرون ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه. لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب.





وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 4.5 بالمئة إلى 1568.96 دولار للأونصة في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف 2013.





وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة على هبوط 4.6 بالمئة إلى 1566.70 دولار.



