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قرار جديد من المحكمة في واقعة إهانة محام سكندري

السبت 29/فبراير/2020 - 01:55 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت محكمة جنح المنشية في الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد القادر، وأمانة سر مختار علي، قبول إعلان وزير العدل كمسؤول عن الحقوق المدنية في القضية رقم 1013 لسنة 2020 جنح المنشية، والمتهم فيها رئيس القلم الجنائي لإحدى النيابات في الإسكندرية، بإهانة محام سكندري، وذلك لجلسة 10 مارس 2020.

كانت نيابة استئناف الإسكندرية، بعد تحقيقات استمرت لمدة عام، قد أحالت رئيس القلم الجنائي لإحدي النيابات التابعة لها، بتهمة إهانة محام في سابقة هي الأولى من نوعها؛ بعد أن قدم المحامي تسجيلًا بالصوت والصورة ضد الموظف.

من المنتظر أن تجري محكمة جنح المنشية في جلسة 10 مارس 2020 تفريغًا للحرز المقدم من المحامي في القضية "الفلاشة" للاستماع إلى ما دار بين المحامي والموظف المتهم بإهانته طبقًا للمادة رقم 54 من قانون المحاماة و132 2 من قانون العقوبات، التي تعاقب من أهان محاميًا أثناء تأدية عمله بالعقوبة المقررة لمن أهان دائرة قضائية.
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الكلمات المفتاحية

محام سكندرية رئيس القلم الجنائي النيابة العامة الفجر الإسكندرية

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