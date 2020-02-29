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الأرصاد: متبقي 20 يوما على انتهاء الشتاء.. وقد نشهد تقلبات

السبت 29/فبراير/2020 - 01:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار خلال هذا الأسبوع، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إلى أنه متبقي 20 يوما على انتهاء فصل الشتاء رسميا، وقد نشهد تقلبات جوية في هذه الفترة ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن الإصابة بنزلات البرد ستنخفض خلال الفترة المقبلة لاستقرار حالة الطقس، متابعة مخاطبة المواطنين: "لا تخففوا ملابسكم حتى لا تصابوا بأي نزلات برد أو فيروسات".
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