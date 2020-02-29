حساب المواطن يوضح عقود الإيجار المطلوبة للحصول على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، عقود الإيجار المطلوبة لاستيفاء البيانات اللازمة للحصول على الدعم.



وتلقّى البرنامج تساؤلًا من أحد المستفيدين -عبر تويتر- تساءل فيه «هل يلزم عقد إيجار الإلكتروني؟ أم أن العقد اليدوي يفي بالغرض؟».



وقال «حساب المواطن»، في حال تم إرفاق عقد الإيجار بالمستندات المطلوبة للحصول على الدعم، لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحّد، بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.



وأعلن برنامج حساب المواطن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.





وفي طور الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن، تم إنشاء برنامج حساب المواطن السعودي؛ لدعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.



يتم تقسيم المستفيدين من حساب المواطن السعودي لـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.



1- كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق الدعم.

2- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهريًا (الدخل من 0 – 11999 ريال شهريًا).

3- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 100 ريال شهريًا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًا).

4- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًا).



شروط التسجيل:



تقسيم الشرائح إلى 5 فئات، ألا وهي:

1- الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

2- الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

3- الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

4- الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

5- الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.



متطلبات التسجيل:



1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الايبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط.

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.



المستفيدين من التسجيل بحساب المواطن:



1- السعودي الغير متزوج.

2- الأسرة السعودية.

3- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

4- عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي.

5- زوجة المواطن السعودي.



سر إطلاق حساب المواطن:



1- تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود.

2- تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).

3- تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

4- إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.

5- تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.