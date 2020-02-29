برلماني يقترح وضع مدينة القصير على الخريطة السياحية

قدم أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، بوضع مدينة القصير على الخريطة السياحية للدولة، مما يساهم في انتعاش حركة السياحة لمصر.



وقال "أبو خليل" في بيان اليوم السبت: إنه على الرغم أن مدينة القصير تحظى بالعديد من المواقع الأثرية الهامة، والتي تعود إلى العصر الفرعوني، إلا أنها غائبة تمامًا عن الخريطة السياحية للدولة، وليس لها نصيب من مظاهر الاهتمام والعناية من جانب وزارة السياحة.



وأوضح أن من أهم المواقع الأثرية في القصير، القلعة العثمانية، ومنجم الذهب المعروف باسم منجم "الفواخير"، ومسجد الفران، وشونة الغلالوتقع على البحر مباشرة، بالإضافة إلى ضريح الشيخ عبد القادر الجيلاني، وقسم شرطة القديم، واستراحة الملك فاروق، وطريق الحج، والكنيسة الكاثوليكية بمنجم الذهب.



وشدد، على أن عدم الأهتمام بتلك المناطق سياحيًا يجعلها غير معروفة للكثير من السائحين بل للمصريين أنفسهم، لافتًا إلى أن مدينة القصير تمتلك من المقومات ما يؤهلها أن تكون على رأس البرامج السياحية في مصر.

