رأس المال السوقي يغلق تعاملات شهر فبراير عند مستوي 667 مليار جنيه

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مؤشرات البورصة المصرية





وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية ، تراجع المؤشر الرئيسي " EGX30 " بنسبة 6.5% ليصل إلى مستويات 13008.94 نقطة، تراجع " مؤشر EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.3% ليصل إلى مستويات 1209.27 نقطة، وتراجع مؤشر" EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 6.02% ليصل إلى مستويات 1311.08 نقطة.

حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خسائر قدرها 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوي 667 مليار جنيه، مقابل 708 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، بتراجع 6% .