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إيران تعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29/فبراير/2020 - 01:02 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم السبت، 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها. 
وقد أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة 9 أشخاص بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوكالة رويترز، أغلقت السلطات الإيرانية، إغلاق المدارس لمدة ثلاثة أيام ابتداءً اليوم بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 35 وأن العدد الإجمالي للمصابين الآن 295، وهو أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس خارج الصين.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايران 295 إصابة جديدة

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