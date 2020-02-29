الزمالك يجهز أوباما لمباراة الترجي

اجتمع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع يوسف أوباما لاعب الفريق على هامش مران اليوم على ملعب النادي بميت عقبة.





واطمأن الجهاز الفني على إصابة اللاعب والبرنامج التأهيلي المحدد له وموعد عودته للمشاركة مع الفريق من جديد.





ويعول الجهاز الفني الكثير على أوباما وعودته للمشاركة في مباراة الترجي التونسي بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.



