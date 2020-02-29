41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في شهر فبرير









أخبار البورصة المصرية

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية ، أن رأس المال السوقي قد حقق خسائر قدرها 41 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوي 667 مليار جنيه، مقابل 708 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، بتراجع 6% .





أخبار البورصة المصرية

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " EGX30 " بنسبة 6.5% ليصل إلى مستويات 13008.94 نقطة، تراجع " مؤشر EGX70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.3% ليصل إلى مستويات 1209.27 نقطة، وتراجع مؤشر" EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 6.02% ليصل إلى مستويات 1311.08 نقطة.





تداولات البورصة المصرية

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 39.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,159 مليون ورقة منفذة على 391 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 47.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3,395 مليون ورقة منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





هذا و قد استحوذت الأسهم على 43.64 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 56.36 % خلال الشهر.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.2 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.4 % و العرب على 11.4 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 184.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 590.2 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 63.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.5 % و سجل العرب 10.6 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 789.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام وذلك وفقاً للتقرير الشهري بالبورصة المصرية .



