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أسعار اللحوم اليوم السبت 29-2-2020 في السوق المحلية
السبت 29/فبراير/2020 - 12:49 م
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واصلت أسعار اللحوم استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم السبت 29-2 -2020، استقرارا بمحلات الجزارة بالقاهرة، وذلك طبقاً لما جاء بشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث شهدت أسعار اللحوم تراجعاً كبيراً بالفترة الأخيرة بعد ماوجه وزير التموين بعض الإنذارات لضبط أسعار اللحوم في السوق .
أسعار اللحوم اليوم السبت 29-2-2020
سجل سعر اللحوم الكندوز بين 110 - 130 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 100-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-125 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120 و حتى 145جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها.
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