كارول سماحة تحاول الانتحار من شرفة أحد المنازل بباريس (فيديو)





وتدخلت الشرطة الفرنسية، للتحقيق مع كارول سماحة بقضية محاولة إنتحار عن الشرفة، فقدم فريق العمل أوراق تصريح المشهد الخاص بالفيديو كليب.





"مش هعيش" من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وسجلتها كارول سماحة، في مصر خلال الفترة الماضية، ومن المقرر طرحها قريبا عبر اليوتيوب.









أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذعر في العاصمة الفرنسية بباريس، بعد أن رأها المارة وهي تحاول القفز من شرفة أحد المنازل بالشارع، ليتبين بعد ذلك أنها تصور فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مش هعيش".