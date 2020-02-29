كوريا الجنوبية تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم وسط تفشي كورونا

حثت كوريا الجنوبية، مواطنيها، اليوم السبت، على البقاء في منازلهم حيث حذرت من "لحظة حرجة" في معركتها على فيروس كورونا الجديد بعد تسجيل أكبر قفزة يومية في العدوى، حيث ارتفع عدد الحالات الجديدة إلى 813 حالة إلى 3،150 حالة.





وقال نائب وزير الصحة، كيم كانج ليب، في مؤتمر صحفي: "لقد طلبنا منكم الامتناع عن المشاركة في المناسبات العامة، بما في ذلك التجمعات الدينية أو الاحتجاج، في نهاية هذا الأسبوع"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "لقد كانت لحظة حرجة في كبح انتشار الفيروس، يرجى البقاء في المنزل والامتناع عن الخروج وتقليل الاتصال بأشخاص آخرين."





تتصارع كوريا الجنوبية مع أكبر انتشار للفيروس خارج الصين، حيث ارتفع عدد الوفيات إلى 17، وسط زيادة قياسية يومية في الإصابات منذ تأكيد البلاد أول مريض في 20 يناير.





وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن ما يصل إلى 657 من الحالات الجديدة كانت من مدينة دايجو الجنوبية الشرقية، وهي موقع للكنيسة في وسط الفاشية، و 79 من مقاطعة نورث جيونج سانج القريبة.