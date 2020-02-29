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مواجهات مرتقبة في المجموعة الثامنة من القسم الثالث

السبت 29/فبراير/2020 - 12:48 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقام عصر اليوم مواجهات الجولة 21 بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث وتأتي المباريات كالتالي:-

يستضيف عثماثون طنطا نظيره بلطيم علي ملعب استاد طنطا، ويتواجه مركز شباب الحنفي مع سبورتنج كاسل علي ملعب بلطيم.

ويحل مطوبس ضيفا علي كفر الشيخ متصدر المجموعة، ويتقابل سيدي سالم مع صيد المحلة علي ملعب الأول.

وعلي ملعب دسوق يواجه شباس الشهداء مع دسوق صاحب الأرض، ويخرج اتحاد بسيون لملاقاة الحامول، وفي ختام المواجهات يواجه الزعفران نظيره سمنود
ترتيب المجموعة

1 - كفر الشيخ 47 نقطة
2- صيد المحلة 47 نقطة
3- عثماثون 41 نقطة
4- الحامول 37 نقطة
5- سمنود 35 نقطة
6- سبورتنج كاسل 28 نقطة
7- شباس الشهداء 25 نقطة
8-دسوق 22 نقطة
9- مطوبس 22نقطة
10- بلطيم 20 نقطة
11- الزعفران 19 نقطة
12- سيدي سالم 17نقطة
13- اتحاد بسيون 17 نقطة
14- الحنفي 6 نقاط
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