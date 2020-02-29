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فلسفة رينيه فايلر لمواجهة قطار صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 12:47 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
محمد الصو
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة أخيرة مع اللاعبين في الرابعة عصر اليوم، قبل خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فايلر، لوضع آخر ملاحظاته على أداء لاعبي المنافس، وتوضيح نقاط القوة والضعف مع التشديد على خط الدفاع بالمراقبة الجيدة لمهاجمي المنافس.

ويرغب فايلر لتحقيق نتيجة كبيرة على ملعبه ووسط جماهيره، قبل المواجهة المرتقبة في بريتوريا 7 مارس المقبل، بإياب دور الربع نهائي.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.


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رينيه فايلر دوري ابطال افريقيا الاهلى وصن داونز الاهلي اخبار الاهلي

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