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عاجل .. وفاة لاعب مصري في السودان

السبت 29/فبراير/2020 - 12:46 م
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بوابة الفجر
هيثم موسى
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أعلن نادي مريخ  فاشر السوداني، عن وفاة لاعبه المصري  محمد هيثم العيسوي، المحترف بين صفوفه، بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرا بإصابات.

وتعرض فندق "لاند أوركيد" الذي تقيم فيه بعثة الفريق  لحريق هائل،  نشب في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كان يستعد الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني.

و قفز العيسوي من الطابق الرابع للفندق، ومعه 4 من زملائه اللاعبين، وتعرضوا لإصابات متفاوتة، وكانت إصابة العيسوي هي الأخطر في رأسه.

وكان العيسوي انضم للفريق  مريخ فاشر نهاية العام الماض،ي بعد أن كان مرشحاً للعب للمريخ العاصمي.

وأثفر الحريق  عن وفاة  3  من نزلاء الفندق، مما أحدث حالة من الهلع دفعت ببعض لاعبي مريخ الفاشر للقفز من الطابقين الرابع والثالث.

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