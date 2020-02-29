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ضبط عامل هارب من أحكام بدار السلام

السبت 29/فبراير/2020 - 12:45 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط عامل هارب مطلوب التنفيذ عليه في أحكام صادرة ضده. 

وحال استشعار العاطل الهارب، وصول القوات استعان بـ5 من العناصر الإجرامية -لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة- وقاوموا القوات وتعدوا عليهم بإلقاء الحجارة، ما نتج عنه إصابة عناصر من القوات.

وجاء ذلك في أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، باستهداف عنصر إجرامي عامل ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي "ضرب"، للتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده.

وتم ضبط 4 متهمين، وبحوزتهم 3 قطع سلاح ناري و3 طلقات نارية سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين المخدر.

وبمواجهتهم اعترافهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وبتكثيف الجهود، تم ضبط أحد الهاربين بأحد محلات الجزارة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته فرد خرطوش، 5 طلقات لذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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