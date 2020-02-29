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بعد سرقة 9 مساكن.. سقوط عصابة "كسر الكالون" في أكتوبر

السبت 29/فبراير/2020 - 12:43 م
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قوات الأمن
قوات الأمن
إيمان عبد العاطي
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أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أخطر التشكيلات العصابية بمدينة 6 أكتوبر، عقب ارتكابه 9 وقائع سرقات بأسلوب كسر الكالون، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدت التحريات للرائد هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفادها قيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقي خطر، مقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي.

وتخصص نشاط الفريق، في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الكالون، بإستخدام سيارة مستأجرة، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد غريب، معاون مباحث القسم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المُشار إليها.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.
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