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حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري

السبت 29/فبراير/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية: ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط 16 قضية بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ومنطقتي شرق وغرب الدلتا والبحر الأحمر، ضد أصحاب المخابز البلدية لقيامهم بتجميع والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 45،050 طن، وذلك ببيعاها في السوق السوداء مستولين على أموال الدعم بدون وجه حق، قدرت بمبالغ إجماليها 245،522 ألف جنيه.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، لتلاعبه وإختراقه نظام تشتغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعه في السوق السوداء وإستيلاءه على 1،140،333 جنيه "مليون مائة وأربعون ألف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون جنيهًا"، قام بالإستيلاء عليها بدون وجه لحق، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع لإنتاج المقرمشات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، لقيامه بإعادة تدوير المقرمشات من مرتجعات الأسواق مجهولة المصدر بكميات قدرها 1،918 طن معبأة داخل أجولة وإدخالها في عملية الإنتاج وضبط 936 عبوة "سناكس" منتج نهائي معبأة داخل عبوات بدون بيانات لتاريخ الإنتاج والصلاحية تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط 40 قضية بنطاق محافظات القاهرة الكبرى ومنطقتي شرق وغرب الدلتا، ضد مالكي ومسئولي المحلات غير المرخصة لبيع قطع غيار السيارات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر والمقلدة للعلامات التجارية، لقيامهم بإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازتهم كميات تقدر إجماليها 3،351 ألف قطعة غيار سيارات لموديلات وماركات مختلفة.

وضبط أيضًا المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، لحيازته 62،400 ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.
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الكلمات المفتاحية

حملات تموينية الفجر الجيزة التموين الأسواق

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