مؤشر بورصة النيل يهبط 3.4% خلال الأسبوع الماضي





أخبار البورصة المصرية









و سجلت ببورصة النيل، إجمالى قيمة التداول بنحو 8.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 6.6 مليون ورقة منفذة على 708 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 57.31% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 42.69%.





ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة المصرية ، ما بين 2.5 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 607.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 812.4 مليون جنيه، بحجم تداول 259.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 36.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.3 مليار جنيه بحجم تداول 866.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 96.4 ألف عملية.









كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر بورصة النيل بنسبة انخفاض 3.41% ليغلق عند مستوى 594.14 نقطة.