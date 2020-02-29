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"بيك نعيش" ضمن عروض البحر الأحمر السينمائي الدولي

السبت 29/فبراير/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض الفيلم التونسى المميز "بيك نعيش" خلال دورته الافتتاحية والمنتظر إقامتها يوم 12 مارس المقبل.

وحصد الفيلم التونسي بيك نعيش ثلاث جوائز في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية في دورته 19، كما تنافس فيلم المخرج مهدي البرصاوي ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصل علي ثلاث جوائز. 

فيلم بيك نعيش من بطولة سامي بوعجيلة ونجلاء بن عبد الله وهو أول فيلم روائي طويل للبرصاوي حيث يتطرق إلى قضايا التسامح والتغيير من خلال قصة عن أزمة تتعرض لها أسرة صغيرة فتكشف خبايا شخصية وتلقي الضوء على مشاكل تونس ما بعد ثورة 2011. 

وقد حقق الفيلم التونسى المميز أكثر من جائزة خلال الدورة الحادية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وتشارك بطلة الفيلم فى ‎نجلاء عبد الله فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتى تضم 3 أفلام مصرية،  بدأت مسيرتها أمام الكاميرا في عدد من الإعلانات قبل أن تظهر في أول مسلسل رمضاني تلفزيوني عام 2009 بعنوان ”دنيا“. ظهرت لأول مرة على الشاشة الكبيرة في دور ليلى في فيلم ”فوس نوت“ (2012) للمخرج مجدي السميري، ثم في ”تالة مون أمور“ (2016) لمهدي هميلي، ثم إلى جانب سامي بوعجيلة في ”بيك نعيش“ (2019) لمهدي برصاوي، والذي عرض لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي ضمن مسابقته الرسمية.
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