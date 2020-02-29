تحرير 6791 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط (6791) مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين ضبط، (2044) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (323) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"،(19) دراجة نارية مخالفة.





كما تم تحرير (52) مخالفة "موقف عشوائي"، (86) مخالفة شروط الترخيص، (30) حالة تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.