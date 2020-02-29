افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، معرض جامعة جنوب الوادي للكتاب "الدورة الثانية"، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وأكد رئيس الجامعة، أهمية إقامة معرض الكتاب والفعاليات الثقافية في تنمية وعي الطلاب ورواد المعرض ودعم المكتبات الجامعية بأحدث الكتب والمراجع.





وأبدى إعجابه بالأنشطة المقامة على هامش معرض الكتاب مثل: معرض ابتكارات طلاب كلية الهندسة، ومعرض لمشروعات التخرج لطلاب كلية الأثار، ومعرض لإبداعات طلاب كلية التربية النوعية، ومعرض فنون تشكيلية للطلاب من مختلف كليات الجامعة.