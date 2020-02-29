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افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 12:26 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، معرض جامعة جنوب الوادي للكتاب "الدورة الثانية"، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية إقامة معرض الكتاب والفعاليات الثقافية في تنمية وعي الطلاب ورواد المعرض ودعم المكتبات الجامعية بأحدث الكتب والمراجع.

وأبدى إعجابه بالأنشطة المقامة على هامش معرض الكتاب مثل: معرض ابتكارات طلاب كلية الهندسة، ومعرض لمشروعات التخرج لطلاب كلية الأثار، ومعرض لإبداعات طلاب كلية التربية النوعية، ومعرض فنون تشكيلية للطلاب من مختلف كليات الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، أن معرض الكتاب يقام بمبنى كليتي التجارة والحقوق خلال الفترة من 29 فبراير إلى 10 مارس، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب والمطابع الأميرية ودار المعارف والجمهورية ويتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
افتتاح الدورة الثانية لمعرض جامعة جنوب الوادي للكتاب (صور)
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الكلمات المفتاحية

جنوب الوادي جامعة جنوب الوادي الفجر الجاماعات التعليم

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