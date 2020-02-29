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محافظ الجيزة يفتتح معرض "بأيدينا نصنع المستقبل"

السبت 29/فبراير/2020 - 12:25 م
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المعرض
المعرض
إسماعيل منطاوي
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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم السبت، معرض التعليم الفني الأول للمدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية، الذي يقام لأول مرة  بالمدرسة السعيدية الثانوية ويستمر لمدة 6 أيام، بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني. 

وأكد المحافظ، أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل إلى جانب أهمية إقامة المعارض لعرض منتجات مدارس التعليم الفني وطرحها أمام المواطنين بأسعار اقتصادية. 

وأثنى "راشد" على جميع المعروضات مؤكدًا اهتمام محافظة الجيزة بالمنتجات الطلابية والعمل على إثقال المواهب المختلفة من أجل النهوض بها بما يؤدى إلى تنمية روح الابتكار والإبداع والقدرة التنافسية لدى الطلاب وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.
وحث المحافظ، الطلاب المشاركين في المعرض، على الاستمرار في تلك الأعمال مؤكدًا تبني الدولة وتشجيعها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبني أفكار الطلاب والعمل على تطوير التعليم الفني لما له من دور فعال في توفير الأيدي العاملة التي يتطلبها سوق العمل وباعتبار التعليم الفني القاطرة نحو تحقيق أهداف التنمية.

وتفقد المحافظ، منتجات المعرض مشيدًا بتنوعها وجودة المعروضات وأسعارها الاقتصادية التي تناسب أذواق ودخول المواطنين. 

ورافق محافظ الجيزة خلال افتتاحة المعرض، اللواء تامر أبو النجا، رئيس مدينة الجيزة، وتيسير عبد الفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة، وخالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وقيادات المديرية وبحضور مئات من طلاب المدارس الفنية. 

ومن ناحيته، أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى أن المعرض مقام في الفترة من 29 فبراير وحتى 5 مارس، ويشمل أقسام للخزف والملابس الجاهزة والتريكو والجلود وطباعة المنسوجات والخياطة ونجارة الأثاث والفورفوجيه والمعادن والصناعات الزخرفية والغذائية والحلويات ومنتجات الألبان وأقسام للتسويق.
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