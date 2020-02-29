دبلوماسي سابق: مصر لم تستخدم جميع أوراقها حتى الآن بشأن سد النهضة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن موقف السودان بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي متأرجح، منوهًا بأن اتهام بعض الدول العربية بتمويل سد النهضة ليس مشكلة، فمصر نفسها عرضت تمويل السد وتحمل تكاليفه وتحصيل تلك الأموال عقب تشغيله واقتسام الكهرباء، وإنما المشكلة في فترات ملئ السد، والضمانات الفنية أن السد آمنة وسالم ولن ينهار ويحقق كارثة بيئية.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن بناء السد أو عدم بناءه ليست محل المفاوضات، وإنما المفاوضات حول سنوات ملئ السد وتفريخ المياه والأمان الخاص بجسم السد.



