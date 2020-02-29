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الزمالك يحسم مصير عودة أحمد الشناوي

السبت 29/فبراير/2020 - 12:24 م
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أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
هاني عصام
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صرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن عودة أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الموسم المقبل بعد ارتفاع أسهم رحيله عن بيراميدز.

وانضم الشناوي لبيراميدز في الموسم قبل الماضي ويعاني من تراجع في المستوى بسبب عدم المشاركة والابتعاد عن المباريات.

ورفضت إدارة النادي عودة الشناوي لعدة أسباب وعلى رأسها موقف الحارس السابق ورفضه إعادة مقدم تعاقده للنادي بعد توقيعه لبيراميدز بالإضافة إلى توافر أكثر من بديل حال رحيل عواد.

ويشارك محمد أبو جبل بشكل أساسي مع الزمالك في الوقت الحالي ويقدم مستويات أكثر من رائعة بجانب تواجد محمد عواد ومحمود جنش.


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الكلمات المفتاحية

رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد الشناوي

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