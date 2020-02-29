وفاة مسؤول إيراني بعد إصابته بفيروس كورونا

أفادت وكالة سبوتنيك في خبر عاجل لها، اليوم السبت، نقلًا عن المتحدث باسم البرلمان الإيراني، بوفاة نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -19) المستجد.

وقد قرر مجلس الإدارة في البرلمان الإيراني، عدم عقد أي جلسة للبرلمان حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكتب عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "سجلت إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا بعد إجراء الفحص على 30 نائبًا من أصل 290 نائبًا، وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا".