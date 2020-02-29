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وكيل نقل النواب: ورد النيل مشكلة تهدد المواطنين

السبت 29/فبراير/2020 - 11:26 ص
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البرلماني
البرلماني
دينا إبراهيم
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أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خطورة نبات ورد النيل والذي يمثل عائقا يعمل على سدّ الترع، وتعطيل سريان الماء بها، ويسبب خفض نسبة الأكسجين الذائب في المياه، باستخدامه له، ما يهدد الأحياء المائية، من أسماك وغيرها، مسببا ما يُعرف بالموت البيولوجي للمسطحات.

وقال في بيان اليوم السبت: أن الدراسات تؤكد أن مشكلة ورد النيل، هي شراهته الكبيرة في امتصاص المياه، حيث يستهلك مليارَي متر مكعب سنويًّا من مياه نهر النيل، وبالتالي يتسبب في خسارة 3.5 مليار متر مكعب من المياه، في بلد يعاني من فقر مائي.

وأضاف أنه يحجب ضوء الشمس عن الأحياء المائية، فيؤثر على تكاثرها، وتنفق مصر سنويًّا ما قيمته 400 مليون جنيه مصري، لرفعه وإزالته من المجاري المائية، وفقًا لإحصائيات وزارة الموارد المائية والري، وأن النبتة الواحدة تتكاثر وتنتج 48 ألف نبتة في الشهر الواحد.

وتابع أننا أصبحنا في أشدّ الحاجة، إلى كل نقطة مياه، بعد ازدياد مساحة الرقعة الزراعية، إلى 10،5 مليون فدان، ووصل سكان مصر إلى حوالى 110 مليون نسمة، وهو مايُلقى بالمسئولية الكبيرة، على صانع القرار، في أن يقضي على كل مُهدرات المياه، وأهمها التخلّص من آفة ومُشكلة ورد النيل.

وأشار إلى أن هناك طرقًا متعددة للاستفادة منه، منها إدخاله ضمن برامج علف الحيوانات، سواء في صورة دريس أو سيلاج أو غيرها، بالإضافة إلى الأبحاث الجديدة التي أثبتت إمكانية استخدامه.كوقود
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