للمرة الثانية.. رئيس وزراء أوكرانيا يقدم استقالته

قدم رئيس الوزراء الأوكراني، أوليكي هونشاروك، استقالته للمرة الثانية بعد تقارير تفيد بأن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد يستعد لإقالته، حسبما ذكر منفذ الأخبار الأوكرانية NV ليلة الجمعة.





وقال مصدر لوكالة "رويترز"، إن "هونشاروك" كان من المقرر أن يغادر لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى. ولم يستجب مكتب "هونشاروك" ولا مكتب "زيلينسكي" لطلبات التعليق. عقد "زيلينسكي" جلسة برلمانية خاصة يوم الأربعاء.





سيأتي استبدال "هونشاروك" في وقت تراجعت فيه الثقة بحكومة "زيلينسكي" منذ تحقق الممثل والكوميدي فوز ساحق في الانتخابات العام الماضي ووعد بإنهاء الحرب في دونباس ومعالجة الفساد.





سيأتي أي تعديل في الوقت الذي تحاول فيه أوكرانيا ضمان الإفراج عن مليارات الدولارات في شكل قروض من صندوق النقد الدولي، وهي خطوة تتوقف على تقدم كييف في تمرير الإصلاحات ومعالجة الكسب غير المشروع.





نفى "هونشاروك" الأسبوع الماضي أنه قدم استقالته أو ناقش رحيله مع "زيلينسكي"، ولكن موقفه يخضع للتدقيق منذ تسرب تسجيل في يناير يوحي بأنه أدلى بتعليقات سطحية حول "زيلينسكي".





أقر "زيلينسكي" نفسه بمقابلة سيرهي تيهيبكو، رجل الأعمال والسياسي المخضرم الذي تم الترويج له في وسائل الإعلام الأوكرانية كبديل محتمل لـ"هونشاروك".



